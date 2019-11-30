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06:03, 30 ноября 2019

В Новосибирске пройдёт митинг против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте

Тарифы на проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях в Новосибирске вырастут с 8 декабря. Людям придётся платить от 23х до 25ти рублей за поездку. Власти Новосибирска второй год подряд поднимают цены на общественный транспорт. Люди недовольны. Цены растут, а транспорт становится только хуже, отмечают организаторы сегодняшнего митинга. Комитет «Пенсионеры за достойную жизнь». Главным лозунгом на нём станет призыв «Стоп тариф на проезд». Он за два года подорожал на четверть, пишет издание тайга.инфо. Городские власти объясняют решение повысить тарифы необходимостью ремонта подвижного состав, трамвайных путей и дорог, а также ростом стоимости топлива. Но это из уст чиновников звучит каждый год, говорят устроители митинга. На нём также выступят против повышения пенсионного возраста, роста тарифов ЖКХ, обсудят мусорную реформу, проблему долгостроев и обманутых дольщиков.

Мэрия Новосибирска согласовала акцию на 200 человек. Организаторы рассчитывают, что людей соберётся больше.



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