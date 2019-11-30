В Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом

Два человека погибли, трое ранены. Личность подозреваемого установлена — это 28-летний Усман Хан, проживавший в районе Стаффордшира. Нападение произошло в самом центре города, на Лондонском мосту в два часа дня. Мужчина накинулся с ножом на пешеходов. На видеозаписях очевидцев заметно, как несколько прохожих отняли у него оружие, повалили и прижали его к тротуару. Люди отпустили его только тогда, когда подбежали несколько полицейских с ружьями. В итоге нападавшего застрелили. Газета Guardian в свою очередь пишет, что после этого инцидента на мосту и прилежащих улицах началась паника, в результате которой пострадали еще несколько человек. Скотленд-ярд в свою очередь признал произошедшее террористической атакой. Полицейские утверждают, что на нападавшем был муляж пояса смертника. При этом, другие мотивы в правоохранительных органах еще не исключили. Тем временем телерадиокомпания «Би-Би-Си» сообщает, что у британских правоохранительных органов не было никаких данных о том, что в городе может произойти теракт.