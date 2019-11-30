Боец Александр Емельяненко получил пояс чемпиона из рук иркутского школьника, который спас девочку от похитителя

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко получил пояс чемпиона из рук иркутского школьника, который спас девочку от похитителя. Бой состоялся минувшим вечером на «ВТБ Арене» в Москве. Емельяненко одержал в первом раунде техническим нокаутом победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Организаторы поединка позвали десятиклассника в качестве гостя. Приглашение ему поступало и лично от Александра Емельяненко, сообщает телеканал РЕН ТВ.