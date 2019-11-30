Знаменитые ботфорты Наполеона проданы на парижском аукционе за 117 тысяч евро

Изначально они оценивались в 50-80 тысяч. Имя покупателя не раскрывается. «Поклонников империи всегда много», — говорится в Твиттере аукционного дома Drouot. Эти сапоги одолжили скульптору Карло Марочетти, когда тот работал над статуей Бонапарта. Затем Марочетти подарил их сенатору Полу Ле Ру, в семье которого они хранились. Ботфорты черного цвета 40-ого размера сделаны из натуральной кожи. Высота их голенища составляет — 48 см. На них клеймо парижского сапожника Жака, у которого Наполеон часто приобретал обувь.
2019-11-30T05:07:00+03:00
2019-11-30T05:08:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 30 ноября 2019
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