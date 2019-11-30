Власти Боливии объявили, что новые президентские выборы в стране пройдут примерно в середине марта

На выборах 20 октября большинство голосов получил действующий на тот момент президент Эво Моралес. Оппозиция результатов не признала. После трех недель протестов он покинул свой пост. Его обязанности до выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес.
2019-11-30T05:05:00+03:00
2019-11-30T05:05:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 30 ноября 2019
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