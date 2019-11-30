Лондонская полиция назвала имя подозреваемого в нападении на мосту, жертвами которого стали два человека

Это 28-летний Усман Хан. Он проживал в английском графстве Стаффордшир. Там по одному из адресов проводится обыск, сообщило агентство Рейтер. Полиция также подтвердила информацию телеканала «Скай ньюс» о том, что подозреваемый был хорошо известен спецслужбам. В 2012 году его осудили за связи с исламскими террористами. Год назад он вышел из тюрьмы. Накануне днем мужчина с ножом атаковал прохожих. Пострадали пять человек, двое из них скончались. Нападавшего застрели полицейские. Как сообщается, на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство. В Скотленд-Ярде назвали случившееся терактом.