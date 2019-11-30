Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о готовящихся со стороны Колумбии и США провокациях на границе

В этой связи он отдал приказ о мобилизации армейских подразделений. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками транспортной отрасли, которая транслировалась в Twitter. Президент добавил, что серия провокаций имеет целью спровоцировать военный конфликт на границе и отвлечь внимание от проходящих в стране протестов.
2019-11-30T04:07:00+03:00
2019-11-30T04:07:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 30 ноября 2019
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