Президент Венесуэлы Николас Мадуро предупредил о готовящихся со стороны Колумбии и США провокациях на границе

В этой связи он отдал приказ о мобилизации армейских подразделений. Об этом он заявил в ходе встречи с работниками транспортной отрасли, которая транслировалась в Twitter. Президент добавил, что серия провокаций имеет целью спровоцировать военный конфликт на границе и отвлечь внимание от проходящих в стране протестов.