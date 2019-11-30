Трампу дали время до 6 декабря, чтобы он сообщил о готовности дать показания в рамках расследования по импичменту

Президенту США Дональду Трампу дали время до 6 декабря, чтобы он сообщил о том, готов ли дать показания в рамках расследования по импичменту. Письмо на имя главы государства направил председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер. Текст опубликован на сайте комитета.

Ранее Надлер сообщил, что слушания пройдут 4 декабря и попросил прислать ответ о готовности принять в них участие не позднее 1-го. При этом в первом письме говорилось об участии в слушаниях не только адвоката, но и самого Трампа. Однако в новом упоминается лишь правозащитник главы государства.