Исландия планирует в будущем году провести саммит Арктического совета в Рейкъявике на уровне глав государств

Туда приглашен президент России Владимир Путин, рассказал РИА Новости министр иностранных дел Исландии. По его словам, он обсуждал возможный визит российского лидера в Исландию с главой МИД России во время визита в Москву на этой неделе. Исландия председательствует в Арктическом совете до середины

2021 года, после чего пост на два года займет Россия.