Все пострадавшие в результате нападения с ножом в Гааге являются несовершеннолетними

Их уже выписали из больницы, сообщается в «Твиттере» городской полиции. Ранее стало известно, что три человека ранены при нападении на торговой улице в центре Гааги. Злоумышленник скрылся с места происшествия, ведется его розыск. Полиция не рассматривает случившееся как теракт. Посольство России в Нидерландах выясняет, есть ли среди раненых россияне.

Это нападение произошло спустя несколько часов после похожего происшествия в Лондоне. Там вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на мосту. Правоохранители его застрелили. Как сообщается, на нем был фальшивый пояс смертника. По данным СМИ, в результате нападения пострадали пять человек, двое из них скончались. Власти оценили произошедшее как теракт.