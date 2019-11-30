Вооруженный мужчина захватил пятерых человек в заложники в баре в центре Рио-де-Жанейро

Об этом сообщает местный портал G1 со ссылкой на полицию. По предварительным данным, злоумышленник вооружен ножом и, предположительно, бутылкой с зажигательной смесью. На место происшествия прибыл спецназ. Улица, на которой находится заведение, перекрыта. Трое заложников уже отпущены. Ведутся переговоры об освобождении остальных, выясняются мотивы преступника. Информации о пострадавших нет.