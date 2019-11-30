Подозреваемый в нападении в Лондоне был ранее судим за связи с исламскими террористами

Он лишь недавно вышел из тюрьмы, сообщает «Скай ньюс» со ссылкой на источники в британских спецслужбах. По данным телеканала, мужчина, которого в пятницу днем застрелили полицейские, был хорошо известен спецслужбам и скорее всего все еще носил электронный браслет. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ошибкой тот факт, что «у опасных преступников есть возможность выходить из тюрьмы досрочно». В преддверии назначенных на 12 декабря досрочных выборов в британский парламент Джонсон пообещал исправить сложившуюся при его предшественниках ситуацию, ужесточить наказания за терроризм и увеличить количество полицейских на улицах британских городов.

Злоумышленник напал с ножом на людей в историческом здании лондонской гильдии рыботорговцев, расположенном на северном берегу Темзы неподалеку от Лондонского моста. Два человека погибли, трое ранены. Преступника застрелила полийия.