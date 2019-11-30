В Великобритании задержано российское судна «Джирех» из-за проблем с документацией

У британских властей нет претензий к российским морякам, сообщает посольство России в Лондоне. По его информации, на данный момент экипаж находится на борту в порту Портленда. Обращений с его стороны или родственников моряков в адрес Посольства не поступало. Дипломаты заверили, что держат ситуацию на контроле. Судно под флагом Нигерии было задержано 26 ноября. Оно перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.
2019-11-30T03:05:00+03:00
2019-11-30T03:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 30 ноября 2019
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