В Великобритании задержано российское судна «Джирех» из-за проблем с документацией

У британских властей нет претензий к российским морякам, сообщает посольство России в Лондоне. По его информации, на данный момент экипаж находится на борту в порту Портленда. Обращений с его стороны или родственников моряков в адрес Посольства не поступало. Дипломаты заверили, что держат ситуацию на контроле. Судно под флагом Нигерии было задержано 26 ноября. Оно перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.