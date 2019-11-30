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03:04, 30 ноября 2019

Украина готова отказаться от исковых требований к «Газпрому» на 12 млрд долларов при условии получения компенсации

Украина готова отказаться от исковых требований к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов при условии получения компенсации. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его словам, Киев также готов рассматривать предложения «Газпрома» о том, в каком виде он вернет 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Ранее он говорил, что «Нафтогаз» готов получить долг газом. Витренко отметил, что это перекроет минимум годовой импорт топлива для потребления на Украине.



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