Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко победил штангиста Михаила Кокляева в боксерском поединке в Москве

Бой завершился в первом раунде техническим нокаутом соперника. Для 38-летнего Емельяненко это первая победа на профессиональном боксерском ринге. В ММА в послужном списке спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья. 40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу.