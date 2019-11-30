Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко победил штангиста Михаила Кокляева в боксерском поединке в Москве

Бой завершился в первом раунде техническим нокаутом соперника. Для 38-летнего Емельяненко это первая победа на профессиональном боксерском ринге. В ММА в послужном списке спортсмена 28 побед, семь поражений и одна ничья. 40-летний Кокляев ранее не выступал в единоборствах. Он является четырехкратным обладателем Кубка России и двукратным чемпионом страны по тяжелой атлетике, победителем различных международных турниров по силовому экстриму и пауэрлифтингу.
2019-11-30T02:10:00+03:00
2019-11-30T02:11:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 30 ноября 2019
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