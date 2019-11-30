В США назвали отношения с Россией одной из основных тем предстоящего саммита НАТО в Лондоне

По словам представителя американской администрации, для участников встречи это будет вопросом заинтересованности и обеспокоенности. При этом чиновник заверил, что сам альянс не стремится угрожать России. Он привел в пример четыре боевые группы НАТО, дислоцированные на восточном фланге альянса. По его мнению, они несопоставимы по численности с регулярной армией России в том же районе.

Саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря. В нем примут участие представители 29 стран-членов альянса, а также Северной Македонии.