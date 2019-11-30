Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

Помимо интерактивного портала будет создана некоммерческая организация Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия», которая получит 100% акций одноименного издательства. Предполагается, что эта инициатива позволит обеспечить граждан доступом к «постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума». Ранее сообщалось, что проект обойдется почти в 2 миллиарда рублей.