Роскомнадзор представил список 27 интернет-ресурсов, которые, по его мнению, распространяют фейковые новости

В перечень включены информационные источники, которые более двух раз были упомянуты генпрокуратурой в связи с законом «Об информации». Это персональные страницы, страницы популярных пабликов и СМИ в соцсетях и на YouTube. В частности, в список попали сообщества «Типичный Дзержинск», Mash, MDK, «Лентач», «Подслушано Братск». На странице регулятора отмечается, что претензий к самим СМИ нет, они попали в список из-за комментариев читателей
2019-11-30T02:06:00+03:00
2019-11-30T02:07:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 30 ноября 2019
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