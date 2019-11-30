Роскомнадзор представил список 27 интернет-ресурсов, которые, по его мнению, распространяют фейковые новости

В перечень включены информационные источники, которые более двух раз были упомянуты генпрокуратурой в связи с законом «Об информации». Это персональные страницы, страницы популярных пабликов и СМИ в соцсетях и на YouTube. В частности, в список попали сообщества «Типичный Дзержинск», Mash, MDK, «Лентач», «Подслушано Братск». На странице регулятора отмечается, что претензий к самим СМИ нет, они попали в список из-за комментариев читателей