В Гааге не менее трёх человек пострадали в торговом центре при нападении неизвестного с ножом

Об этом сообщила полиция Нидерландов. Ведётся розыск подозреваемого. Это мужчина в возрасте 45 — 50 лет. О состоянии здоровья пострадавших и причинах, по которым они подверглись нападению, пока не сообщается. Инцидент произошел в «чёрную пятницу» в магазине Hudson's Bay, в главном коммерческом районе города, сообщает местная пресса. Отмечается, что в этот день магазины особенно многолюдны. На видео, опубликованном в соцсетях, видно как десятки людей бегут по оживлённой торговой улице. Пока полиция не квалифицирует случившееся как теракт.

Нападение в Гааге произошло через несколько часов после похожего нападения на Лондонском мосту в британской столице. Там Два человека погибли, трое госпитализированы. Нападавший также убит.