Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс»

Об этом сообщает портал Voetbal International. В пятницу «Витесс» в гостях потерпел поражение от «Херенвена» со счетом 2:3 в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча. Клуб потерпел пятое подряд поражение в первенстве страны и занимает седьмое место в турнирной таблице. Российский специалист начал работу с «Витессом» летом прошлого года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие.