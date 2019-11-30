Президенту США Дональду Трампу запретили пользоваться мобильным телефоном во время секретной поездки в Афганистан

При этом пресс-служба главы Белого дома позаботилась, чтобы сообщения от его имени в Twitter продолжали публиковаться. Это было сделано для того, чтобы следящие за деятельностью президента ничего не заподозрили. Как отмечает Politico, в прошлом году была ситуация, когда «одержимый Twitter президент» некоторого времени ничего не постил, что дало почву для различных предположений.

Трамп впервые посетил Афганистан 28 ноября. В ходе необъявленного визита он встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани Ахмадзаем, пообщался с военнослужащими на базе Баграм и сообщил, что Вашингтон возобновил мирные переговоры с запрещенной в России террористической организацией «Талибан».