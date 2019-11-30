В Уфе задержали отца убитого в Екатеринбурге ребенка

Об этом сообщает Znak.com. Ранее была задержана его мать. Тело девятилетнего мальчика нашли в четверг утром. У него было гражданство Белоруссии. По данным «Комсомольской правды», ребенка избили плетками и заткнули рот кляпом. По данным источника Е1, отрабатывается версия, связанная с сектантским культом.
2019-11-30T01:06:00+03:00
2019-11-30T01:06:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 30 ноября 2019
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