Нидерландская полиция не считает терактом нападение в Гааге

Подробностей случившегося власти пока не сообщают. По данным европейских СМИ, вооруженный ножом мужчина напал на людей на оживленной торговой улице в «черную пятницу», когда многие жители отправились по магазинам на распродажу. Трое ранены. На месте находятся чрезвычайные службы, несколько карет «скорой помощи». Квартал облетают полицейские вертолеты. Полиция ищет подозреваемого. Известно, что это мужчина 45-50 лет со слегка смуглой кожей, одетый в черное пальто, серые брюки, тренировочный костюм и черный шарф.