Двое пострадавших при нападении на Лондонском мосту скончались

ДЕще трем оказывается помощь в больнице, сообщает Скотланд-Ярд. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих накануне днем. Пять человек были ранены. Полицейские застрелили нападавшего, он скончался на месте. Полиция нашла у него фальшивый пояс смертника и квалифицировала случившееся как теракт.
2019-11-30T01:04:00+03:00
2019-11-30T01:04:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 30 ноября 2019
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