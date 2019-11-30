Двое пострадавших при нападении на Лондонском мосту скончались

ДЕще трем оказывается помощь в больнице, сообщает Скотланд-Ярд. Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих накануне днем. Пять человек были ранены. Полицейские застрелили нападавшего, он скончался на месте. Полиция нашла у него фальшивый пояс смертника и квалифицировала случившееся как теракт.