Жители Махачкалы перекрыли дорогу у здания прокуратуры Дагестана из-за сообщений о пытках их родственников

Накануне были задержаны пять женщин и 84-летний мужчина, которые участвовали в стихийной акции, сообщает дагестанское издание «Черновик».

Сообщается, что у здания прокуратуры собралось около 50 человек — родственников Джабраила Ибнухажарова и Магомедгаджи Магомедова, задержанных 27 ноября по подозрению в незаконном хранении оружия. Адвокат Абдулбари Рамазанов рассказал «Черновику», что при встрече с мужчинами обнаружил у них побои и следы пыток током.