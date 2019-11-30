Во многих российских городах сегодня пройдёт акция против развала медицины

«Врачи и пациенты выходят на улицу» — так назвали акцию. Она пройдёт в десятках городов страны. Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Сочи, Мурманск среди них. Люди скажут нет оптимизации больниц, поликлиник и сокращению медицинского персонала, потребуют улучшить качество медпомощи, напомнят о недавних скандалах, связанных с увольнениями врачей. Как это было с детскими онкологами в столичном Центре Блохина на Каширке и трансплантологами в национальном Центре здоровья детей. Увольнение трансплантолога Михаила Каабака привело к смерти годовалой пациентки – девочка не дождалась операции. Врача и его коллегу восстановили с повышением. В Москве акцию проведут в форме одиночных пикетов возле Мниздрава на Неглинной. Они начнутся в два часа дня. Акцию устраивает профсоюз медработников «Альянс врачей». Его председатель Анастасия Васильева напомнила о том, что в России каждый год растёт смертность и быстрыми темпами увеличивается заболеваемость населения. Ответственность за это несёт Минздрав, отметила Васильева.

В начале месяца в российском правительстве признали провал реформы здравоохранения во многих регионах. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова. Первый вице-премьер Антон Силуанов добавил, что многие больницы в стране находятся цитата «в плохом, если не сказать, ужасном состоянии».