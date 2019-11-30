Три человека пострадали в результате нападения с ножом на торговой улице в центре Гааги

Нападавший скрылся. Полиция Нидердандов сообщила, что разыскивает мужчину 45-50 лет, одетого в серый тренировочный костюм. Инцидент произошел в «черную пятницу»: вечером многие местные жители отправились по магазинам в торговой части города в надежде купить товары со скидкой. Власти пока не определили, следует ли считать произошедшее терактом.
2019-11-30T00:02:00+03:00
2019-11-30T00:03:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 30 ноября 2019
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