Жертвами теракта в центре столицы Великобритании стали два человека, три пострадали

Неизвестного, который напал на людей с ножом, скрутили прохожие и держали до приезда полицейских, подтвердила глава полиции Лондона Крессида Дик. Она поблагодарила горожан. Нападение произошло на Лондонском мосту, где два года назад был теракт. Подозреваемого застрелили полицейские, поскольку у него на теле был муляж бомбы, сообщил глава контртеррористического подразделения британской полиции Нил Басу

В Лондоне усилены меры безопасности. Уже в понедельник в британской столице начнется саммит НАТО, на который приедут лидеры 29 стран.