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23:06, 29 ноября 2019

Вооруженный мужчина захватил пятерых человек в заложники в баре в центре Рио-де-Жанейро

На место происшествия прибыл спецназ. Ведутся переговоры об освобождении людей, сообщает ТАСС со ссылкой местный портал G1. Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, злоумышленник вооружен ножом и, предположительно, бутылкой с зажигательной смесью.



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