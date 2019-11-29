Вооруженный мужчина захватил пятерых человек в заложники в баре в центре Рио-де-Жанейро

На место происшествия прибыл спецназ. Ведутся переговоры об освобождении людей, сообщает ТАСС со ссылкой местный портал G1. Информации о пострадавших нет. По предварительным данным, злоумышленник вооружен ножом и, предположительно, бутылкой с зажигательной смесью.