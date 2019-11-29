Апелляционный суд Киева снял арест с одного из главных активов бывшего президента Украины Петра Порошенко

Это завод «Кузница на Рыбальском». Суд удовлетворил апелляционную жалобу, передает ТАСС. Арест был наложен в сентябре решением Печерского районного суда Киева по уголовному делу, которое было открыто на основании заявления экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. В этом деле фигурирует фамилия Порошенко.