В Перми стая бездомных собак напала на детей

Трое мальчиков катались с горки, один из них в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Это сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Самойлов. Он пообещал, что семье ребенка будет оказана необходимая помощь. Пострадавшему мальчику 7 лет. СК возбудил уголовное дело. В халатности подозревают сотрудников городской службы по регулированию численности безнадзорных животных.
2019-11-29T23:02:00+03:00
2019-11-29T23:03:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 29 ноября 2019
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