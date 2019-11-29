В Перми стая бездомных собак напала на детей

Трое мальчиков катались с горки, один из них в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Это сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Самойлов. Он пообещал, что семье ребенка будет оказана необходимая помощь. Пострадавшему мальчику 7 лет. СК возбудил уголовное дело. В халатности подозревают сотрудников городской службы по регулированию численности безнадзорных животных.