В Лондоне сегодня произошел теракт за несколько дней до саммита НАТО, на который приедут лидеры 29 стран

Днем неизвестный с ножом напал на людей в центре британской столице. Он ранил нескольких человек, двое из них скончались, сообщает Би-би-си со ссылкой на источники. Официальной информации о количестве пострадавших пока нет. Согласно видеозаписям, которые опубликовали в соцсетях очевидцы, нападавшего на Лондонском мосту обезвредили прохожие. Мэр Лондона Садик Хан выразил им благодарность. Полиция застрелила подозреваемого. В Скотланд–Ярде отметили, что на его теле был муляж бомбы.

Между тем, уже в понедельник в Лондоне должен открыться саммит лидеров стран НАТО. Из-за атаки в столице Великобритании усилены меры безопасности.