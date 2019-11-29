Неизвестный напал с ножом на прохожих в Гааге

Ранены несколько человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Нидерландов. Подробности инцидента пока неизвестны. За сегодняшний день это уже вторая атака с применением ножа в Европе. Первая произошла в Лондоне и признана терактом.