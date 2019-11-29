Неизвестный напал с ножом на прохожих в Гааге

Ранены несколько человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию Нидерландов. Подробности инцидента пока неизвестны. За сегодняшний день это уже вторая атака с применением ножа в Европе. Первая произошла в Лондоне и признана терактом.
2019-11-29T22:56:00+03:00
2019-11-29T23:06:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:56, 29 ноября 2019
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