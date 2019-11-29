Правительство Ирака завтра соберется на экстренное заседание для обсуждения отставки кабинета министров

Об этом сообщило издание «Багдад аль-Яум». Ранее сегодня премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил о намерении уйти в отставку из-за акций протеста. Демонстрации в Ираке продолжаются почти два месяца. За это время погибли более 350 человек, тысячи были ранены.