Турецкий посол вызван в МИД Франции из-за слов Эрдогана в адрес Макрона

Президент Турции посоветовал французскому коллеге проверить голову на смерть мозга. В Елисейском дворце это назвали оскорблением. Ранее Эмануэль Макрон в очередной раз раскритиковал действия Турции в Сирии и сказал о смерти мозга НАТО. Турция, напомню, входит в альянс.
2019-11-29T22:30:00+03:00
2019-11-29T22:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 29 ноября 2019
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