Турецкий посол вызван в МИД Франции из-за слов Эрдогана в адрес Макрона

Президент Турции посоветовал французскому коллеге проверить голову на смерть мозга. В Елисейском дворце это назвали оскорблением. Ранее Эмануэль Макрон в очередной раз раскритиковал действия Турции в Сирии и сказал о смерти мозга НАТО. Турция, напомню, входит в альянс.