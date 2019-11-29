В фундамент главного храма вооруженных сил России будет заложена земля с захоронений советских солдат в Чехии

Землю сегодня взяли на мемориальном кладбище в городе Фридек-Мистек, где похоронены более тысячи красноармейцев, погибших в боях с нацистами, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Главный храм вооруженных сил будет открыт в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Его высота составит 95 метров, сооружение станет третьим по величине православным храмом мира.