Напавшего с ножом на людей в центре Лондона обезвредили прохожие

Прибывшие сотрудники полиции его застрелили. В Скотланд-Ярде пояснили, что на теле подозреваемого был муляж бомбы. Мэр британской столицы Садик Хан выразил благодарность гражданам, которые повалили нападавшего на Лондонском мосту и отобрали нож. Это видно на видеозаписях инцидента, которые опубликовали очевидцы. По данным СМИ, ранены были 5 человек. Как передает Би-би-си со ссылкой на источники, двое из них скончались.
2019-11-29T22:30:00+03:00
2019-11-29T22:30:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 29 ноября 2019
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