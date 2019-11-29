Напавшего с ножом на людей в центре Лондона обезвредили прохожие

Прибывшие сотрудники полиции его застрелили. В Скотланд-Ярде пояснили, что на теле подозреваемого был муляж бомбы. Мэр британской столицы Садик Хан выразил благодарность гражданам, которые повалили нападавшего на Лондонском мосту и отобрали нож. Это видно на видеозаписях инцидента, которые опубликовали очевидцы. По данным СМИ, ранены были 5 человек. Как передает Би-би-си со ссылкой на источники, двое из них скончались.