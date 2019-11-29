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22:00, 29 ноября 2019

Департамент образования Белгородской области решил уволить школьного преподавателя, который подрался с учеником

Это произошло после публикации видео с их перепалкой в интернете.

Поведение учителя информатики было недопустимо, и он нарушил правила педагогической этики, — сказали агентству ТАСС в ведомстве. Также в департаменте добавили, что на этом служебная проверка еще не закончена.

Видеозапись драки появилась в социальных сетях сегодня днем. На нем видно, как мужчина подходит к сидящему за компьютером подростку и тянет его за одежду. После этого начали они бить друг друга. При этом, происходящее не было похоже на избиение ребенка взрослым человеком, и школьник был в состоянии дать полноценный отпор. В течение всей записи другие ученики просят сверстника прекратить конфликт, но он них не реагирует.

Интернет-сайт Baza пишет, что драка произошла во время урока в восьмом классе. Она началась после того, как подросток сильно опоздал на занятие, и отказывался покидать помещение по требованию учителя. Издание сообщает, что преподавателя зовут Олег Пургин, и до этого конфликта ученики нередко над ним издевались.

Также по данным издания, после попавшей на видео драки этот же подросток угрожал и учителю географии. Сейчас по факту произошедшего назначили комиссию по делам несовершеннолетних.

Центр образования «Луч», в котором произошла драка, открылся только в прошлом году. Телеканал «Дождь» пишет, что аббревиатура в названии означает «лидерство, успешность и человечность».



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