Роскомнадзор скорректировал перечень распространителей недостоверной информации

Вместо изданий РБК и Газета.Ru в нем теперь значатся «Форум пользователей РБК» и «Форум пользователей Газета.Ru», передает «Интерфакс». Список был опубликован сегодня и вызван ряд вопросов у СМИ, которые в него попали. В ведомстве вскоре пояснили, что не имеют претензий к изданиям, а речь идет о комментариях пользователей в соцсетях.

Верить подобным спискам нельзя, сказал в эфире «Эха Москвы» член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

По новому закону за распространение фейков полагается штраф.