Мэр Лондона поблагодарил людей, которые обезвредили подозреваемого в террористической атаке

Садик Хан заявил, что они проявили выдающийся героизм, передает «Би-би-си». Мужчина с ножом сегодня напал на прохожих на Лондонском мосту. Как следует из нескольких видео в соцсетях, нападавшего несколько человек повалили на землю, один из них отобрал нож. Затем приехала полиция и застрелила нападавшего. У него был муляж бомбы, сообщил глава контртеррористического подразделения британской полиции Нил Басу.

В результате нападения были ранены 5 человек. По сведениям газеты Independent, вскоре один из пострадавших скончался.