ВТБ уже год не раскрывает размер долгов заемщиков по странам

На это обратила внимание газета «Ведомости». Издание напоминает, что в последнем опубликованном отчете в октябре 2018 года в документах значился кредит Центральноафриканской Республике на 12 миллиардов долларов, или 801 миллиард рублей. В ВТБ тогда заявили, что кредит не выдавали, а цифры в отчетности появились из-за технической ошибки. Газета отмечает, что согласно постановлению правительства банки могут не раскрывать часть информации из-за угрозы санкций. ВТБ с 2014 года находится под санкциями США и ЕС.
2019-11-29T21:30:00+03:00
2019-11-29T21:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 29 ноября 2019
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