Суд в Котласе Архангельской области назначил активисту Шиеса 300 часов исправительных работ

Никита Барышников признан виновным в том, что якобы распылил перцовый баллончик в сторону охранника во время столкновений у мусорного полигона. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на сетевое сообщество противников строительства мусорной свалки возле железнодорожной станции Шиес. Протесты против ввоза мусора из Москвы продолжаются в регионе больше года.
2019-11-29T21:30:00+03:00
2019-11-29T21:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 29 ноября 2019
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