Суд в Котласе Архангельской области назначил активисту Шиеса 300 часов исправительных работ

Никита Барышников признан виновным в том, что якобы распылил перцовый баллончик в сторону охранника во время столкновений у мусорного полигона. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на сетевое сообщество противников строительства мусорной свалки возле железнодорожной станции Шиес. Протесты против ввоза мусора из Москвы продолжаются в регионе больше года.