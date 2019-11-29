Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии»

В документе говорится, что это позволит обеспечить россиян постоянно обновляющейся достоверной информацией о развитии и состоянии окружающего мира и социума, цитирует «Интерфакс». Согласно постановлению, будет учрежден Национальный научно-образовательный центр под названием «Большая российская энциклопедия». Ранее в ноябре ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец говорил, что на работу над проектом уйдет около 2 миллиардов рублей.
2019-11-29T21:30:00+03:00
2019-11-29T21:31:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 29 ноября 2019
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