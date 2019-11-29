Футбольный клуб «Оренбург» готов перенести матч премьер-лиги на следующий год из-за болезни игроков команды «Сочи»

Об этом ТАСС сообщил президент оренбургского клуба Владимир Кияев. По его словам, нет смысла играть с соперниками, у которых ослабленных состав. Сегодня 10 футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с «Оренбургом». Матч должен состояться в воскресенье.
2019-11-29T21:00:00+03:00
2019-11-29T21:03:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 29 ноября 2019
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