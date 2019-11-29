Футбольный клуб «Оренбург» готов перенести матч премьер-лиги на следующий год из-за болезни игроков команды «Сочи»

Об этом ТАСС сообщил президент оренбургского клуба Владимир Кияев. По его словам, нет смысла играть с соперниками, у которых ослабленных состав. Сегодня 10 футболистов сочинской команды оказались в лазарете с ангиной после возвращения из Уфы, из-за чего была отменена тренировка в рамках подготовки к игре с «Оренбургом». Матч должен состояться в воскресенье.