Скончался прохожий, который был ранен в результате нападения на Лондонском мосту

Об этом сообщает британская газета Independent. По данным полиции, около 14 часов по местному времени мужчина с ножом и муляжом бомбы напал на людей. Прибывшие полицейские его застрелили. По данным СМИ, ранены были 5 человек. Расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции.
2019-11-29T21:00:00+03:00
2019-11-29T21:01:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:00, 29 ноября 2019
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