Скончался прохожий, который был ранен в результате нападения на Лондонском мосту

Об этом сообщает британская газета Independent. По данным полиции, около 14 часов по местному времени мужчина с ножом и муляжом бомбы напал на людей. Прибывшие полицейские его застрелили. По данным СМИ, ранены были 5 человек. Расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции.