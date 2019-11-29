Россия может выполнить решение суда о выплате Украине 3 миллиардов долларов в виде поставок газа

Это сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он отметил в эфире украинской радиостанции «Радио НВ», что это очень большой объем и поставки растянутся на годы. Речь идет о выполнении решения Стокгольмского арбитражного суда. Москва и Киев сейчас также обсуждают и продление договора о транзите российского газа через Украину в Европу.