В Лондоне мужчина с муляжом бомбы и с ножом напал на прохожих

Британская полиция сообщила, что он был застрелен. Точное количество пострадавших устанавливается, по данным СМИ, ранены 5 человек. Атака произошла около 14 часов по местному времени на Лондонском мосту. Власти расценивают произошедшее как теракт.
2019-11-29T20:30:00+03:00
2019-11-29T20:31:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 29 ноября 2019
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