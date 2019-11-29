Роскомнадзор пообещал отредактировать перечень распространителей фейков

В него вошли издания РБК, Газета.ру и телеграмм-канал Mash. В ведомстве сначала заявили, что у них нет претензий к редакционным материалам, а только к комментариям пользователей в соцсетях, а затем сказали, что список будет изменен, передает Интерфакс.