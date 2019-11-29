Роскомнадзор пообещал отредактировать перечень распространителей фейков

В него вошли издания РБК, Газета.ру и телеграмм-канал Mash. В ведомстве сначала заявили, что у них нет претензий к редакционным материалам, а только к комментариям пользователей в соцсетях, а затем сказали, что список будет изменен, передает Интерфакс.
2019-11-29T20:02:00+03:00
2019-11-29T20:04:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 29 ноября 2019
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