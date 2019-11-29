Полиция Венгрии обнаружила два тоннеля, по которым в Евросоюз перебирались нелегальные мигранты

Задержаны более 40 человек при попытке пройти через границу под землей. Судя по всему, тоннели вырыли с территории Сербии. Венгрия в 2015 году стала первой страной ЕС, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока и из Африки.