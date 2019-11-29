Полиция Венгрии обнаружила два тоннеля, по которым в Евросоюз перебирались нелегальные мигранты

Задержаны более 40 человек при попытке пройти через границу под землей. Судя по всему, тоннели вырыли с территории Сербии. Венгрия в 2015 году стала первой страной ЕС, которая прекратила пускать на свою территорию приезжих с Ближнего Востока и из Африки.
2019-11-29T19:30:00+03:00
2019-11-29T19:34:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 29 ноября 2019
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