Неизвестный ранил ножом полицейского в Москве

Это произошло на станции метро «Савеловская». Как сообщили в МВД, патрульный увидел двух ссорящихся мужчин и попытался их разнять, но получил удар ножом в грудь. Нападавший был пьян. Он разыскивается. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
2019-11-29T20:32:00+03:00
2019-11-29T20:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 29 ноября 2019
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