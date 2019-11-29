Неизвестный ранил ножом полицейского в Москве

Это произошло на станции метро «Савеловская». Как сообщили в МВД, патрульный увидел двух ссорящихся мужчин и попытался их разнять, но получил удар ножом в грудь. Нападавший был пьян. Он разыскивается. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.